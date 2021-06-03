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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة أنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة.
وقال حساب خدمة العملاء بالوكالة في رده على استفسار مواطن بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية: "لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات".
وأضاف الحساب: "المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك".
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم معلومات بشأن صدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.
الأحوال المدنية
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 09:58 PM
أكدت أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية للمواطن"الأحوال المدنية": لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة أنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة.
وقال حساب خدمة العملاء بالوكالة في رده على استفسار مواطن بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية: "لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات".
وأضاف الحساب: "المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك".
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم معلومات بشأن صدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.
، "الأحوال المدنية": لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة ،
المصدر : الخليج 365
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