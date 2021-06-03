، النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية احتجاجًا على فضيحة التجسس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغته أن سلوك واشنطن غير مقبول

استدعت النرويج، اليوم (الخميس)، أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أمريكي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية، بينها النرويج.

وذكر وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي جنسن، في تغريدة نشرها مكتبه، أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعًا مع السفارة الأمريكية في أوسلو اليوم، وشدد على أن التجسس الذي استهدف حلفاء واشنطن غير مقبول وغير مجدٍ، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهة أخرى، بيّنت وزارة الدفاع أن المسؤول هو القائم بالأعمال الأمريكي ريتشارد رايلي، وقد أبلغ بوجهة نظر النرويج من قِبل مسؤول نرويجي كبير ولا يرأس سفير البعثة الدبلوماسية الأمريكية حاليًا.

وكانت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى طلبت، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة والدنمارك تقديم توضيحات حول التجسس المفترض على بعض المسؤولين، في فصل جديد من ملف التنصت بين الحلفاء.

وفي تقرير استقصائي، نشر الأحد الماضي، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.