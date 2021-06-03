محمد بن مسعود - الدمام - 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 09:53 PM الزميل المنيعي يرزق بمولودة الزميل المنيعي يرزق بمولودة رزق الزميل الكاتب بصحيفة "الخليج 365" ساير المنيعي مولودة جميلة جعلها الله من الصالحات، ومواليد السعادة ورزقه برها. الكلمات المفتاحية ، الزميل المنيعي يرزق بمولودة ،

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