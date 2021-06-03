، عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قادمة من العاصمة التشادية إلى باريس

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".فرنسا