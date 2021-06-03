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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.
وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".فرنسا
عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.
وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:14 PM
قادمة من العاصمة التشادية إلى باريس
كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.
وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".
، عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفة ،
المصدر : الخليج 365
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