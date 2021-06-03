محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات. المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-03 سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات. 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 06:57 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات. ، المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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