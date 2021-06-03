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ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، ضبط (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهن للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف للاحترازات

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس (كوفيد -19).

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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