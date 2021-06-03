النيابة: يحظر جمع أموال التبرعات بقصد التمويه تحت غطاء العمل الخيري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، أنه يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.

الإغاثة والأعمال الإنسانية

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الإغاثة والأعمال الإنسانية تقتصر على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا.



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