قصة مواطن ترك وظيفته للعمل بمطعم مع زوجته بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترك مواطن يدعى محمد الحوذلي يعيش في جازان، وظيفته بعد قضاء 13 عامًا من العمل في القطاع الخاص،من أجل العمل مع زوجته، بمشروعها الخاص في مجال المطاعم والمقاهي.

مواطن يترك وظيفته ليعمل مع زوجته بجازان

وروى الزوج محمد الحوذلي، تفاصيل قصته، قائلًا: “إن فكرة مشروع زوجته راودتهما قبل عامين من تقديم استقالته من الوظيفة، موضحًا: استغرق قرابة الشهرين من أجل إعداد واختيار التصميم والشكل النهائي الذي سيكون عليه المشروع قبل البدء في تنفيذه.

الزوجة: قرار زوجي أشعرني بالخوف

ومن جهتها أبدت الزوجة أمل حبيش، سعادتها بتنفيذ مشروعها، موضحة أنها تمكنت من تحقيق حلمها في تأسيس المطعم، ومعقبة: “زوجي شجعني على ذلك وقام بدعمي تاركًا وظيفته في القطاع الخاص”.

وتابعت: “شعرت بالسعادة والخوف في ذات الوقت عندما قرر زوجي ترك وظيفته للعمل معي، لكني عودت وشكرت الله على مساعدة زوجي لي”.

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