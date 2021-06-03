الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أن تطبيق توكلنا يقدم خدمة عرض بيانات جواز السفر في لوحة بيانات المستخدم.

جاء ذلك في رد من هيئة الصحة العامة على سؤال: “هل سيكون في تطبيق توكلنا معلومات جواز السفر؟”.

وردت وقاية بقولها: “توكلنا يقدم خدمة عرض بيانات جواز السفر في لوحة بيانات المستخدم والتي تعرض قائمة بالجوازات في حال وجود أكثر من نوع”.

محصن جرعة أولى

وفي وقت سابق، أكد تطبيق توكلنا أنه يحق لمن كانت حالته “محصّن جرعة أولى” حجز تصاريح السفر كما يحق لمن كانت حالته “لم تثبت إصابته” وحاصل على جرعة من اللقاح أن يقوم بإصدار تصريح عبر توكلنا بشرط أن يكون تاريخ التصريح بعد تاريخ بداية التحصين.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



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