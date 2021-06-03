جامعة أم القرى تعلن موعد وأسماء المرشحين لمقابلات الوظائف المؤقتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة أم القرى عن موعد وأسماء المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية للوظائف التعاقدية المؤقتة المعلن عنها بتاريخ 1442/08/06هـ الموافق 2021/03/19م، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف التي تم الإعلان عنها

1- أخصائي تسويق.

2- أخصائي موارد بشرية.

3- أخصائي نظم معلومات.

4- محاسب.

5- مدير تدريب.

6- مدير وحدة عالٍ.

7- مهندس السلامة والصحة المهنية.

8- موظف التنسيق والتدريب.

9- باحث قانوني.

10- مستشار قانوني.

المكان المخصص للمقابلات

– معهد البحوث والدراسات الاستشارية – العابدية.

– رابط الاستعلام:

كما ننوه على ضرورة الالتزام بما يلي:

1- الحضور قبل نصف ساعة من موعد المقابلة الشخصية بمقر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالعابدية.

2- ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وتفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى المقر.

3- إحضار أصول الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة العملية، وبطاقة الهوية الوطنية.

ملاحظة هامة:

هذه الوظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية، ويشترط للمتقدم التفرغ التام، ولا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة وبين أي وظيفة حكومية أو قطاع خاص، وكذلك مدة العقد تتراوح ما بين (5) أشهر إلى (12) شهرًا بحد أقصى، غير ملزمة للتجديد

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