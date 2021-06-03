«سواعد الصحة» تخدم المعتمرين بـ1060 متطوعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم المركز التطوعي بوزارة الصحة بنجاح برنامج «سواعد الصحة» متضمنا 1060 متطوعا ومتطوعة بتقديم خدمات تطوعية علاجية ووقائية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، وذلك ضمن جهود الصحة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في مواجهة فيروس كورونا بهدف تعزيز الجانب الصحي والوقائي للمعتمرين والعاملين بالمشاعر المقدسة. وقدم برنامج «سواعد الصحة» خدماته التطوعية في ساحات الحرم الخارجية والبوابات الرئيسة بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف، وقطار الحرمين، والمواقيت، والمساجد، إضافة إلى المطارات والمراكز الصحية والمستشفيات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف.



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