الفيصل يبحث تطوير الفعاليات الترفيهية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع المركز الوطني للفعاليات بحضور مدير المركز المكلف المهندس فيصل بافرط. واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع إلى شرح عن الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات وتحسين خدماتها في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، مستعرضا دور المركز في دعم المواسم التي تشهدها محافظات منطقة مكة المكرمة بإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها.



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