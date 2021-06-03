«تقني الرياض» ينهي تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيه

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وقد بلغ عدد البرامج المنفذة من قبل الإدارة 106 برامج تدريبية تتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها، حيث بلغ عددهم 106 مدربين استقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة.
والتحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربا من منسوبي المؤسسة. وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه البرامج تأتي امتدادا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود.
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