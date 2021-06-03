شكرا لقرائتكم خبر «تقني الرياض» ينهي تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية، أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442.

وقد بلغ عدد البرامج المنفذة من قبل الإدارة 106 برامج تدريبية تتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها، حيث بلغ عددهم 106 مدربين استقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة.

والتحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربا من منسوبي المؤسسة. وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه البرامج تأتي امتدادا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود.