الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية قفز من دورية أمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن إثر تورطه في ارتكاب جرائم سرقة مركبات والاعتداء على الأموال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري أن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق، لقيامه بإطلاق النار وارتكابه عددا من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة 5 مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيا، تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقيام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وجرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.