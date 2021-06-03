شكرا لقرائتكم خبر 68 % نسبة المحصنين في تعليم تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد، استعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا، إذ بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصاءات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية والمدارس 68 %، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.

كانت هذه تفاصيل خبر 68 % نسبة المحصنين في تعليم تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.