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تدشين مشروعات صحية بتكلفة 318 مليون ريال بالطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بحضور محافظ الطائف سعد الميموني أمس عددا من المشروعات الإنشائية والتطويرية للقطاع الصحي بالمحافظة بقيمة 318 مليون ريال، شملت مشروع مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز، ومشروع مركز الأورام، ومشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي، ومشروع مركز تأهيل الأطفال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع النمو والسلوك في أعمال البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأكد الوزير الربيعة أن وزارة الصحة ماضية في تنفذ خططها ومشاريعها وبرامج التحول الوطني لتطوير مستوى الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية بما يتواكب مع تطلعات القيادة نحو تحقيق تنمية مستدامة جعلت من المواطن أساس محورها ومن خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن محافظة الطائف ستصبح تجمعا صحيا في إطار التحول المؤسسي والوطني للوزارة.

من جانبه نوه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني بالاهتمام والرعاية التي يحظى بها القطاع الصحي بالمحافظة والمساعي المبذولة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

المشروعات الإنشائية والتطويرية شملت:


  • مشروع مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز.
  • مشروع مركز الأورام ومشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي.
  • مشروع مركز تأهيل الأطفال.
  • مشروع النمو والسلوك في أعمال البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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