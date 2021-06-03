شكرا لقرائتكم خبر تدشين مشروعات صحية بتكلفة 318 مليون ريال بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الوزير الربيعة أن وزارة الصحة ماضية في تنفذ خططها ومشاريعها وبرامج التحول الوطني لتطوير مستوى الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية بما يتواكب مع تطلعات القيادة نحو تحقيق تنمية مستدامة جعلت من المواطن أساس محورها ومن خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن محافظة الطائف ستصبح تجمعا صحيا في إطار التحول المؤسسي والوطني للوزارة.
من جانبه نوه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني بالاهتمام والرعاية التي يحظى بها القطاع الصحي بالمحافظة والمساعي المبذولة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
المشروعات الإنشائية والتطويرية شملت:
- مشروع مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز.
- مشروع مركز الأورام ومشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي.
- مشروع مركز تأهيل الأطفال.
- مشروع النمو والسلوك في أعمال البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروعات صحية بتكلفة 318 مليون ريال بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.