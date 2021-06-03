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الصحة محذرة من التهاون: التقيد بالتدابير يقود لبر الأمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1261 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وشفاء 1364حالة، و15 وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 9925 حالة منها 1516 حالة حرجة.

وحذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 454217 حالة، وبلغت حالات التعافي 436884 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7408 وفيات، كما أجري 96230 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الحالات الجديدة بحسب المناطق

402 مكة المكرمة

292 الرياض

166 الشرقية

120 المدينة المنورة

72 عسير

61 جازان

55 القصيم

27 تبوك

19 حائل

19 نجران

15 الباحة

10 الحدود الشمالية

3 الجوف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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