الصحة محذرة من التهاون: التقيد بالتدابير يقود لبر الأمان

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وحذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 454217 حالة، وبلغت حالات التعافي 436884 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7408 وفيات، كما أجري 96230 فحصا مخبريا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
الحالات الجديدة بحسب المناطق
402 مكة المكرمة
292 الرياض
166 الشرقية
120 المدينة المنورة
72 عسير
61 جازان
55 القصيم
27 تبوك
19 حائل
19 نجران
15 الباحة
10 الحدود الشمالية
3 الجوف
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