شكرا لقرائتكم خبر الصحة محذرة من التهاون: التقيد بالتدابير يقود لبر الأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1364حالة، و15 وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 9925 حالة منها 1516 حالة حرجة.

وحذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 454217 حالة، وبلغت حالات التعافي 436884 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7408 وفيات، كما أجري 96230 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الحالات الجديدة بحسب المناطق

402 مكة المكرمة

292 الرياض

166 الشرقية

120 المدينة المنورة

72 عسير

61 جازان

55 القصيم

27 تبوك

19 حائل

19 نجران

15 الباحة

10 الحدود الشمالية

3 الجوف