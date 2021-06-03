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أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.
ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).
بعد علاقة 3 سنوات وسط ظروف صعبة.. الرائد يودع " هاسي "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.
ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:38 PM
وصل بالفريق للمركز العاشر في الدوري
أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.
ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).
، بعد علاقة 3 سنوات وسط ظروف صعبة.. الرائد يودع " هاسي " ،
المصدر : الخليج 365
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