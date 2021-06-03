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تنطلق اليوم أولى الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة، وذلك بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير، وسيكون الحضور للمحصنين فقط في تطبيق توكلنا.
وبحسب مراسل قناة العربية: فقد اعتمدت الهيئة إجراءات صحية مشددة لدخول الحفلات الفنية، بتقليص أعداد الحضور إلى نسبة 40٪ من الطاقة الاستيعابية لمساحة الفعاليات وتخصيص ممرات خاصة للدخول والخروج، ومسافة 3 أمتار بين كل طاولة وأخرى، وكل طاولة فيها أربعة كراسي أو أقل، مشيرًا إلى أن دخول الحفلات الغنائية مقتصر على من تجاوزوا 18 عامًا.
ولفت إلى أن الفنانين الذين سيحيون الحفلات الغنائية يجرون مسحات اختبار (PCR) لكشف فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من بداية حفلاتهم.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 08:25 PM
بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير والحضور للمحصنين فقط في "توكلنا"بالفيديو.. الليلة انطلاق أولى الحفلات الفنية وسط إجراءات صحية مشددة
تنطلق اليوم أولى الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة، وذلك بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير، وسيكون الحضور للمحصنين فقط في تطبيق توكلنا.
وبحسب مراسل قناة العربية: فقد اعتمدت الهيئة إجراءات صحية مشددة لدخول الحفلات الفنية، بتقليص أعداد الحضور إلى نسبة 40٪ من الطاقة الاستيعابية لمساحة الفعاليات وتخصيص ممرات خاصة للدخول والخروج، ومسافة 3 أمتار بين كل طاولة وأخرى، وكل طاولة فيها أربعة كراسي أو أقل، مشيرًا إلى أن دخول الحفلات الغنائية مقتصر على من تجاوزوا 18 عامًا.
ولفت إلى أن الفنانين الذين سيحيون الحفلات الغنائية يجرون مسحات اختبار (PCR) لكشف فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من بداية حفلاتهم.
، بالفيديو.. الليلة انطلاق أولى الحفلات الفنية وسط إجراءات صحية مشددة ،
المصدر : الخليج 365
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