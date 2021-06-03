شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يشكر المملكة على دعمها مبادرة الرياض لمكافحة الفساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر لحكومة المملكة على جهودها في إنشاء شبكة عمليات عالمية لمكافحة الفساد.

وقال "أنطونيو" خلال تدشين مبادرة الرياض: "الفساد جريمة خطيرة فهو يعني سرقة المليارات من الشعوب في جميع أنحاء العالم وبخاصة من تلك المجتمعات الأشد حاجة والتي تحتاج إلى التنمية".

وتابع: "إن وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الفساد واستعادة الأصول المسروقة إلى أصحابها، يمثلان خطوة مهمة نحو عقد اجتماعي جديد".

وأضاف: "أشكر حكومة المملكة العربية السعودية على تمويل مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.