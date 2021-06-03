شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، ليوم غد الجمعة، أن تكون السماء غائمة جرئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء بعض المناطق في المملكة.

وأوضح المركز المناطق المتأثرة بهذه الأجواء، وهي أجزاء من منطقة حائل، ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما شملت توقعات المركز استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، متوقعا أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، بينما ستسجل السودة 12 درجة مئوية.