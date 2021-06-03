شكرا لمتابعة خبر عن حمد آل الشيخ : التعليم في عهدة الدولة وقراراته محصّنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن خطة تطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف، خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات، أن هذه الدراسات أظهرت الحاجة الملحة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن.

ونوه بأن التعليم في عهدة الدولة، وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتز بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالمياً.