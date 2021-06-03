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"الكهموس": المملكة قدمت 10ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هناك حاجة لوجود تضامن عالمي خاصة في أوقات الأزمات.

وقال "الكهموس" بمناسبة الإعلان عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، أن شبكة مكافحة الفساد توفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

فيما أشار "الكهموس" أن المملكة العربية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، مبينًا أن المبادرة جاءت بدعم من سياسي من المملكة ووزراء مكافحة الفساد في دول العشرين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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