شركة الكهرباء توضح آلية إعادة الخدمة بعد السداد

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، آلية إعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة المطلوبة.

وقالت الشركة، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه إعادة الخدمة بإحدى الطريقتين التاليتين:

ــ تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد، عبر موقع الشركة على الرابط:

https://goo.gl/hbqc3D

ــ استخدام تطبيق «الكهرباء» أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال، على الرقم 933.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد عبر حساب الشركة الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر قالت فيه إحدى المستفيدات: سددت الفاتورة، ولم تعد الخدمة فما الآلية المناسبة؟