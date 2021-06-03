افتتاح أول مركز آلي لتحضير طلبات «كارفور» مشغّل بالروبوتات في السعودية

افتتحت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة، وذلك في فرع كارفور جدة السليمانية، وبالتعاون مع شركة Takeoff الأمريكية، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الالكترونية. ويأتي افتتاح المركز اليوم في إطار التزام ماجد الفطيم بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار مساهمتها للارتقاء بقطاع التجزئة في المملكة ودعم التحول الرقمي وبناء البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني.

وتم افتتاح المركز بحضور معالي أمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي، وسعادة وكيل وزارة الاتصالات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

ويعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات وتقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف، وسيشغل مساحة قدرها 3000 مترًا مربعًا، ويتكون فريق عمله من 100 موظف، من بينهم خمس موظفات سعوديات تتمثل مهمتهم بالإشراف على إدارة العمليات الآلية. وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 2000 طلب يوميًا ويتم نقلها بواسطة 100 شاحنة مبردة. ويُعد هذا المركز هو الأول من بين مركزين لتحضير الطلبات تتبنى هذه التقنيات الآلية المتقدمة، حيث من المزمع افتتاح المركز الثاني في العاصمة الرياض خلال العام المقبل.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، ويلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في بلورة مستهدفاتها، وتمكين المجتمع السعودي من قطف ثمار الحلول التقنية المتقدمة التي أصبحت جزءً أساسيًا من طريقة عملنا ومعيشتنا، ولذلك نحن سعداء اليوم بافتتاح هذا المركز الذي يجسد أحدث جهود "ماجد الفطيم" لتبني أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والروبوتات على مستوى العالم لدعم جهود المملكة في هذا الإطار".

وأضاف ويس: "بالتعاون مع Takeoff، سوف تسهم التكنولوجيا الآلية والروبوتات في مساعدتنا على تحضير طلبات العملاء بشكلٍ أسرع، وفي الوقت نفسه الحد من الأخطاء البشرية والاستفادة من مهارات زملائنا في خدمة عملائنا بشكلٍ أفضل. وسنستمر، كما هو الحال دائمًا، في التركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال كل تجربة".

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":"تسهم الأتمتة في دفع صناعة التجزئة إلى الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواكبة متطلبات العملاء لتوفير خدمة أسرع. وانطلاقاً من موقعها الرائد في هذا القطاع، تلتزم كارفور باعتماد التقنيات الأكثر ابتكاراً لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وهذا المركز هو الأول من بين مركزين اثنين، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على سعينا لتطوير عملياتنا بشكلٍ مستمر لتقديم خدمة أفضل لعملائنا".

وسيتمتع سكان محافظة جدة بمزيد من الراحة والسهولة عند طلب مشترياتهم من كارفور، لا سيما بعد تطبيق التكنولوجيا الجديدة، حيث تنتقل الطلبات تلقائياً إلى النظام الذي يتحكم ويدير منشأة التخزين الآلية، والتي تتضمن أيضا قسم للأطعمة المبردة، في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لمركز آلي لتحضير الطلبات في المملكة.

ويستخدم المركز الجديد الذكاء الاصطناعي لتحضير طلبات العملاء من موقع التخزين الآلي، بينما تعمل الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) على مساعدة الزملاء بنقل السلع والحفاظ على مستويات المخزون عند خروج المنتجات من المنشأة. وتقوم أجهزة متخصصة بالجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مساحة التخزين للسلع حسب شعبية كل سلعة، ما يحسن بشكل كبير من توافر المخزون، ويتم تجهيز جميع الطلبات في غضون خمس دقائق، وبالتالي تقليص الوقت بين الطلب والتوصيل إلى النصف، الأمر الذي يساهم بتوصيل المنتجات للعملاء في المجتمعات المحيطة في الوقت المحدد وفي حالة ممتازة.

سجلت كارفور السعودية، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 ارتفاعاً بنسبة 285% في الطلبات عبر الإنترنت في عام 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، قامت "ماجد الفطيم" بافتتاح أكبر مركز آلي لتلبية الطلبات عبر الإنترنت في العاصمة الرياض، في غضون ستة أسابيع، كما قامت بتزويد 9 من فروعها بالإمكانيات اللازمة لتحضير الطلبات عبر الإنترنت.