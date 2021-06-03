بدأت اليوم.. الزعاق يحدد مواصفات مربعانية القيظ

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الخميس هو أول أيام مربعانية القيظ.

وعدد الزعاق، لـ «العربية»، مواصفات مربعانية القيظ حيث تعد موسم هبوب «رياح السموم»، وتغير الجو لهبوب رياح الصيف.

وأضاف المتخصص في الدراسات الفلكية أن العرب القدامي كانوا يسمون الربيع بـ«الصيف» ويسمون الصيف بـ«القيظ»، مشيرًا إلى أن العامة اصطلحوا على تسمية الصيف بداية الحر والقيظ شدة الحر.

واستكمل: يكون للصيف بداية وشدة ونهاية؛ فبدايته مع «كنة الثريا» ومربعانية القيظ وشدته مع الجوزا والمرزم ونهايته مع نهاية موسم سهيل.