حصيلة رسمية: 3 مدن تتصدر قائمة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1364 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتصدرتها الرياض بتسجيل 281 حالة وجدة بتسجيل 227 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 139 حالة تعاف جديدة.

وسجلت المدينة المنورة 62 حالة، والدمام 48 وينبع 43، وأضم 24، والهفوف 23، ووادي الدواسر 22، وسجلت خميس مشيط والكامل 20 حالة لكل منهما وسجلت المبرز 19، وتبوك 17 وبارق 16 ، وحائل 14 وأبو عريش 13، وموقق 12 وأبها وبقيق وظهران الجنوب وبلجرشي 11 حالة لكل منهم وسجلت الخفجي 10 وجازان 9 وسجلت بريدة والطائف والجبيل والخرج 8 حالات لكل منهم وسجلت بدر والنعيرية وبللسمر 7 حالات لكل منهم وسجلت نجران والظهران ورياض الخبراء وصامطة والقنفذة والحمنة 6 حالات لكل منهم.

فيما سجلت البرك والمجمعة والخبر وعنيزة والخرمة والبدع وقصيباء وخيبر والليث والوجه وحفر الباطن والمذنب وفيفا 5 حالات لكل منهم فيما سجلت عريعرة والمضة والعارضة والدلم والزلفى والقحمة وضرما وحوطة بني تميم وشروة وبيش وليلى والقويعية ورجال ألمع 4 حالات لكل منهم.

بينما سجلت 3 حالات في خليص وثول وطريق ومليجة وصبيا والنماص والمظيلف وقرية العليا والجفر، فيما سجلت حالتان في أبوراكة وفرسان وعقلة الصقور وأحد رفيدة وعرعر وعفيف وبيشة والدوادمي والقطيف والحائط والمخواة وعيون الجواء والعويقلية والمجاردة وأملج وضبا والبكيرية والعيض والحرث.

كما سجلت حالة واحدة في بطحاء ورفائع الجمش والدائر وتنومة والحرجة وسميراء وشواق والخاصرة وسكاكا والباحة ومحايل والمندق وقيا والقيصومة والبدائع والأرطاوية والحناكية وتثليث وطبرجل والسليل والزماحمية وتمير ووادي الفرع والقريع.