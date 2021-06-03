المرور يوضح تعليمات قيادة الدراجة الهوائية

جدد المرور السعودي التذكير بأهمية اتباع التعليمات النظامية المتعلقة بقيادة الدراجة الهوائية.

وقال «المرور»، بمقطع توعوي، عبر حسابه بـ«تويتر»، تنامت هواية ركوب الدراجات مؤخرا؛ لما لها من فوائد صحية، بينما توجد قواعد تضمنها نظام المرور السعودي لقيادة الدرجات الهواية، وهي سريان أحكام النظام على الدراجات.

وأضاف إن من المخالفات التي يقطع بها «الدراج» تجاوز الإشارة الحمراء، والسير بعكس الطريق وتعطيل مسار المركبات والانشغال بالجوال ورمي المخالفات وقيادة الدراجة على أرصفة وأماكن المشاة وعدم لبس خوذة الرأس أو وضع سماعة الأذن.

وتابع: يجب العلم بأن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه، وفق المادة الخمسين من نظام المرور؛ لذلك يحظر على قائد الدراجة: «التعلق بأي مركبة أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو تعرض غيره من مستخدمي الطريق للخطر، كما يحظر سير الدراجات في مجموعات متراصة، بل يجب أن يسيروا فرادى وخلف بعضهم محاذين لجانب الطريق الأيمن، مع حظر قيادة الدراجة بيد واحدة أو الاندفاع بسرعة خطيرة».