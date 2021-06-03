وزارة الصحة تصدر 3 تبيهات بشأن الوقاية من الغبار

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطوات الوقاية من الغبار باعتباره أحد ملوثات البيئة ولتجنب أضراره لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي «عش بصحة» بموقع تويتر، إن طرق الوقاية من الغبار تتطلب الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وتجنب التعرض للغبار إلا لضرورة القصوى وارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

وجددت الوزارة تذكير مرضى الربو بضرورة التأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لهم، التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تتم الاستجابة للبخاخ.