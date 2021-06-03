شركة المياه الوطنية تعلن برامج تدريب تعاوني بـ4 مدن

أعلنت شركة المياه الوطنية فتح باب التقديم في برامج (التدريب التعاوني) في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف) ويستهدف الطلاب حملة (الدبلوم، البكالوريوس) الذين تشترط جامعاتهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة في (الرياض):

- نظم معلومات (بكالوريوس)

- إدارة أعمال (بكالوريوس)

- إدارة مالية (بكالوريوس)

- هندسة مدنية (بكالوريوس)

- الهندسة الصناعية (بكالوريوس)

- هندسة ميكانيكية (بكالوريوس)

- القوى الكهربائية (بكالوريوس)

- الكترونيات والتحكم (دبلوم)

- الهندسة الكهربائية (بكالوريوس)

- الهندسة الكيميائية (بكالوريوس)

- إنتاج ميكانيكي (دبلوم)

- فني مختبر - أحياء دقيقه (بكالوريوس)

- مختبرات كيميائية (بكالوريوس)

التخصصات المطلوبة في (جدة):

- الآلات والمعدات الكهربائية (دبلوم)

- القوي الكهربائية (دبلوم)

- إنتاج ميكانيكي (دبلوم)

- فني مختبر - أحياء دقيقة (بكالوريوس)

- الهندسة الصناعية (بكالوريوس)

التخصصات المطلوبة في (مكة المكرمة):

- الهندسة الكهربائية (بكالوريوس)

- الهندسة الميكانيكية (بكالوريوس)

- مختبرات كيميائية (بكالوريوس)

التخصصات المطلوبة في (الطائف):

- إلكترونيات وتحكم (دبلوم)

- الهندسة الكيميائية (بكالوريوس)

- الهندسة المدنية (بكالوريوس)

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- البرنامج لطلاب (الدبلوم، البكالوريوس) الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.

- أن لا يقل المعدل عن (3 من 5) أو ما يعادله (للتخصصات الفنية).

- أن لا يقل المعدل عن (3.5 من 5) أو ما يعادله (للتخصصات غير الفنية).

- أن تكون مدة التدريب المطلوبة لا تقل عن 8 أسابيع كحد أدنى و 24 أسبوعا كحد أقصى.

- أن لا يكون المتقدم قد تخرج في جامعته أو كليته.

- إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

المزايا خلال فترة البرنامج:

- مكافأة شهرية.

- مدة تدريب (6 أشهر) لحملة البكالوريوس (كحد أقصى).

- مدة تدريب (3 شهور) لحملة الدبلوم (كحد أقصى).

الوثائق المطلوبة بعد القبول النهائي:

- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية

- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات

- خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته

- نسخة من رقم الحساب البنكي (آيبان)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/10/22هـ ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الروابط التالية:

- للتقديم على برنامج التدريب التعاوني (الرياض): https://www.linkedin.com/jobs/view/2575572693/

- للتقديم على برنامج التدريب التعاوني (جدة، مكة المكرمة، الطائف): https://www.linkedin.com/jobs/view/2575573860/