المسافة بين مناطق المملكة بين الماضي والحاضر

وكانت مدة الترحال قديماً بين الرياض-مكة المكرمة تستغرق 18 يوماً، وحاضراً وبعد تعبيد الطرق تستغرق 9 ساعات، وبين الرياض-القصيم 5 أيام، وحاضراً 4 ساعات، أما بين الرياض-حائل فكانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات، وبين الرياض-الأحساء كانت تستغرق الرحلة 6 أيام، واليوم تستغرق 3 ساعات، وبين الرياض-وادي الدواسر 6 أيام، واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.
تأكيدا لحجم العمل الذي قامت به وزارة النقل، منذُ تأسيسها بمسمى «وزارة المواصلات سابقاً» وذلك عام 1372هـ/ 1953م بقرار من جلالة الملك عبدالعزيز، حيث ساهمت الوزارة وعلى مدار التاريخ في ربط كافة مناطق المملكة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وفق منتدى التنافسية العالمية 2019، حيث تبلغ أطوال شبكة الطرق أكثر من 75 ألفا، إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز النجاحات التي تحققت، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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