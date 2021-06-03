شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا البيضاء ترد على العقوبات الأمريكية بخفض الدبلوماسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية في روسيا البيضاء إنها أبلغت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها ستخفض عدد الدبلوماسيين والموظفين الآخرين المسموح بهم في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مينسك، وستشدد إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الأمريكيين العاملين هناك.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الخطوة تأتي ردا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على روسيا البيضاء، بسبب حملة واسعة على المعارضة.