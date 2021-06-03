إنشاء شبكة غلوب في الرياض لمكافحة الفساد يتيح ملاحقة الفاسدين وأموالهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعكس ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة الرياض لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة غلوب)، دور المملكة الاستراتيجي والرائد في تعزيز سلامة دول العالم الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة.

ولي العهد يشدد على مكافحة الفساد

وقد سبق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن شدد على أن للفساد آثارًا مدمرة على التنمية والازدهار وجودة الخدمات والمشاريع، وتأتي مبادرة الرياض لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، بما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم أينما كانوا.

أهداف شبكة غلوب

تهدف مبادرة الرياض لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب) إلى تعزيز الجهود المحلية والعربية والدولية الرامية لكشف جرائم الفساد وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أن تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية لمبادرة الرياض الخاصة بإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب) يؤكد ثقة العالم بالقدرات والخبرات السعودية في هذا المجال والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها خلال السنوات القليلة الماضية.

10 ملايين دولار

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أعلن أن السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.

ونوه بهذه المناسبة بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها المستمر لنجاحات على الصعيدين المحلي​ والدولي في ‏مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد، وما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تعزيز جهودها المحلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مبادراتها وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة غلوب (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020م، داعيًا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.

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