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أغلق الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، جميع الطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، تجنباً لحدوث عنف محتمل؛ جراء دعوات جهات سياسية وتنظيمات مدنية منها الحزب" الشيوعي" السوداني و"تجمع المهنيين" السودانيين، لمظاهرات حاشدة في الخرطوم وكل مدن السودان.
وطالب الجيش في بيان نقلته "سبوتنيك" المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة، واستخدام طرق بديلة اعتباراً من صباح اليوم.
وتهدف المظاهرات إلى تحقيق العدالة والقصاص للذين لقوا مصرعهم في أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019.
الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته تزامناً مع الدعوة لمظاهرات حاشدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
أغلق الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، جميع الطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، تجنباً لحدوث عنف محتمل؛ جراء دعوات جهات سياسية وتنظيمات مدنية منها الحزب" الشيوعي" السوداني و"تجمع المهنيين" السودانيين، لمظاهرات حاشدة في الخرطوم وكل مدن السودان.
وطالب الجيش في بيان نقلته "سبوتنيك" المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة، واستخدام طرق بديلة اعتباراً من صباح اليوم.
وتهدف المظاهرات إلى تحقيق العدالة والقصاص للذين لقوا مصرعهم في أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
04:12 PM
طالب المواطنين باستخدام طرق بديلة اعتباراً من اليوم
أغلق الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، جميع الطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، تجنباً لحدوث عنف محتمل؛ جراء دعوات جهات سياسية وتنظيمات مدنية منها الحزب" الشيوعي" السوداني و"تجمع المهنيين" السودانيين، لمظاهرات حاشدة في الخرطوم وكل مدن السودان.
وطالب الجيش في بيان نقلته "سبوتنيك" المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة، واستخدام طرق بديلة اعتباراً من صباح اليوم.
وتهدف المظاهرات إلى تحقيق العدالة والقصاص للذين لقوا مصرعهم في أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019.
، الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته تزامناً مع الدعوة لمظاهرات حاشدة ،
المصدر : الخليج 365
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