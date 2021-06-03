، المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة قاتل "الحريري" بسبب نقص التمويل ،

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ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس) محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005؛ لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
وذكر القضاة في قرار نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية؛ لأنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية، وفقاً لـ"رويترز".
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، أمس، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو، إذا لم تجد حلًا لموضوع نقص التمويل.
المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة قاتل "الحريري" بسبب نقص التمويلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس) محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005؛ لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
وذكر القضاة في قرار نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية؛ لأنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية، وفقاً لـ"رويترز".
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، أمس، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو، إذا لم تجد حلًا لموضوع نقص التمويل.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
03:23 PM
اعتبر قضاتها أنه لا طائل من بدئها في يونيو
ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس) محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005؛ لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
وذكر القضاة في قرار نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية؛ لأنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية، وفقاً لـ"رويترز".
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، أمس، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو، إذا لم تجد حلًا لموضوع نقص التمويل.
، المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة قاتل "الحريري" بسبب نقص التمويل ،
المصدر : الخليج 365
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