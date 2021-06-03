السعودية | “التجارة” و”هيئة كفاءة الإنفاق” توقعان اتفاقية تعاون مشترك للارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية

المناطق- الرياض

وقّعت وزارة التجارة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم مذكرة اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات لدى الوزارة وتحديد فرص كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية بما يحقق كفاءة الإنفاق تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقّع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر بن عبد الله السنيدي، ومن جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المدير العام للتقنية والقطاع الرقمي عبد العزيز عصام نصر الدين.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة “تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق” ، ومن ذلك تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للعمل على تحقيق أهداف المبادرة، وحصر الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، واحتساب تكاليف عينة من الخدمات من خلال تطبيق المنهجيات والأدوات، إضافة إلى تحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الخدمات الحكومية، ووضع خطط لتنفيذ مبادرات وفرص كفاءة الإنفاق المتفق عليها بين الوزارة والهيئة.