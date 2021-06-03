شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك الخيرية" و"العنود الخيرية" تدعمان تمكين المنظمات غير الربحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بهدف بناء إطار للتعاون المشترك بين الطرفين في دعم المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقّع الاتفاقية من طرف "مسك الخيرية" سعادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن طرف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بمدينة الرياض.

ويهدف التعاون المبرم بين "مسك الخيرية" و"العنود الخيرية" إلى بحث فرص العمل المشتركة لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية للمؤسستين، والتعاون في مجال البحث وتحليل احتياجات المنظمات الشبابية غير الربحية، وإقامة البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين فيها.

وبهدف تحقيق أهداف المذكرة، سيتولى فريق العمل المنبثق من مذكرة التفاهم بحْث الأهداف الإستراتيجية الموحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطة عمل تنفيذية لتحديد الأهداف المنوطة بكل طرف.