شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد .. استراتيجية تعزز النزاهة والشفافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المبادرة تعكس دور المملكة الرائد في تعزيز سلامة دول العالم الشقيقة والصديقة

• ثقة العالم بالقدرات والخبرات السعودية والتي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية

تأتي مبادرة الرياض لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب)، لتعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، وقدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم أينما كانوا، حيث سبق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن شدد على أن للفساد آثار مدمرة على التنمية والازدهار وجودة الخدمات والمشاريع.

وقال مراقبون إن ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة الرياض، يؤكد دور المملكة الاستراتيجي والرائد في تعزيز سلامة دول العالم الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة.

وأكدوا أن المبادرة تهدف لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب) وتعزيز الجهود المحلية والعربية والدولية الرامية لكشف جرائم الفساد وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم.

وأوضحوا أن تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع المملكة لمبادرة الرياض الخاصة بإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب) يؤكد ثقة العالم بالقدرات والخبرات السعودية في هذا المجال والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها خلال السنوات القليلة الماضية.