شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل تقنية تواجه "توكلنا".. ورابط للتحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مختص : ضم الخدمات في التطبيق ربما يؤدي لبعض التأخير من الأنظمة

يواجه بعض مستخدمي تطبيق "توكلنا" مشكلة في الدخول للتطبيق من بعض أنظمة الأجهزة الحديثة ، حيث يطلب من المستخدمين التحديث لتمكينهم من الدخول ، وبعد التحديث تتكرر نفس المشكلة ، في حين تواصل بعض المستخدمين الذين يواجهون المشكلة مع حساب "توكلنا" على منصة "تويتر" والتي أبلغتهم بأن من يواجه مشكلة في الدخول عبر التطبيق يمكنه الدخول عبر الرابط https://ta.sdaia.gov.sa .

وقال المختص في تقنية المعلومات في الكلية التقنية م. بندر الحديثي: "تطبيق توكلنا يضم الكثير من الخدمات سواء الصحية أو الشخصية وغيرها حيث تم التكامل مع العديد من الأنظمة ومن الطبيعي في بدايات تدشينها او ضمها ان يكون هناك بعض التأخير او عدم الاستجابة من بعض الانظمة المربوطة مما يعطل بعض التحديثات والتطبيق، وكما يعلم الجميع انه يتحتم تفعيل الخدمات والربط بشكل عاجل فعند حدوث احد الاشكاليات في التكامل ايضا يحتاج الى وقت لتحديثه في المتاجر وهذا خارج تحكم المطورين لخضوعه لإجراءات المراجعة من المتاجر مما ينعكس على تاخير التحديث ، ولكن نجد ان الموقع الرسمي يعمل بشكل جيد حيث ان كامل التحكم والتحديثات تسير بشكل مباشر من قبل المطورين ".