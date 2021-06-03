اختتام مناورات عين الصقر 2 بين القوات الجوية السعودية واليونانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت اليوم في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي مناورات تمرين عين الصقر 2 والتي استمرت على مدى أسبوعين بمشاركة القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية.

فعاليات عين الصقر 2

وأكملت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” طلعاتها الجوية المكثفة والتي شملت عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، والمناورات الجوية، والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبأعلى درجات السلامة.

احترافية القوات الجوية السعودية

من جانبه أكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ودعم القيادة الرشيدة الأهداف المنشودة، كتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين من طيارين وأطقم أرضية بكل احترافية، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف اللواء القحطاني أن حضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يرافقه نائب قائد القوات الجوية، والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقة ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم لهو دليل على أهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت إقامته حتى تكون الفائدة بالشكل المأمول.



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