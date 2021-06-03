كم كانت مدة السفر بين مدن السعودية قديمًا ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرت وزارة النقل مقارنة بين المدة التي كان يقضيها المسافرون بين المدن المختلفة في السعودية قبل تعبيد الطرق والتوسع في مشاريع السفلتة وإنشاء محاور وجسور وأنفاق تسهل عملية التنقل سواء على الطرق الخارجية أو داخل المدن.

مدة السفر بين المدن السعودية

وللتدليل على ذلك عقدت الوزارة مقارنة بين الماضي والحاضر وذلك في إنفوجراف جاء فيه أن مدة الترحال قديمًا بين الرياض ومكة المكرمة كانت تستغرق 18 يومًا، ولكن بعد تعبيد الطرق أصبحت تستغرق 9 ساعات فقط.

كما كانت المسافة بين الرياض والقصيم تستغرق 5 أيام وأصبحت 4 ساعات فقط، أما المسافة بين الرياض وحائل فكانت تستغرق 9 أيام وصارت تستغرق 7 ساعات فقط.

أما المسافة بين الرياض والأحساء فقد كانت تستغرق 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات فقط، فيما كانت المسافة بين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.

أطوال الطرق في المملكة

وبحسب موقع وزارة النقل تبلغ أطوال الطرق التي نفذتها الوزارة أكثر من 71,500 ألف كيلومتر وقد صُممت استنادًا على مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض مع إمكانية التوسع في المستقبل لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها، وتعد الطرق السريعة التي تقوم بتنفيذها والإشراف على صيانتها من أهم المشاريع، حتى بلغ مجموع أطوالها أكثر من 5 آلاف كيلومتر في كافة مناطق المملكة.



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