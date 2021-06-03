الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

منظمة دولية تحذر: الناقلة صافر قد تنفجر في أي لحظة

متابعات الخليج 365- متابعة

بدأت ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة سواحل اليمن تثير ذعرًا حقيقًا من احتمال وقوع كارثة بيئية ضخمة قد تدمر النظم البيئة في البحر الأحمر والسواحل المطلة عليه، حيث حذرت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، المدافعة عن البيئة، اليوم الخميس، من احتمال وقوع انفجار في الناقلة في أي لحظة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

واحدة من أكبر 10 حوادث في التاريخ

ودعت غرينبيس الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل من أجل منع كارثة، حيث أن لانفجار على متن صافر قد يتسبب بوقوع واحدة من أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

طريق مسدود

وتأتي جلسة مجلس الأمن، الخميس، بعدما أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقد الناقلة وصلت إلى طريق مسدود وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.

وقال المنسق الأول للحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، في بيان: الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع؟، ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة، وفقا لفرانس برس.

وأضاف: قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة.

ناقلة النفط صافر

ويُذكر أن السفينة صافر، صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام تصل قيمتها إلى نحو 40 مليون دولار.



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