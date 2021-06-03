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هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية

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محمد بن مسعود - الدمام - حرصًا منهما على المساهمة في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت

وقّعت كل من الهيئة للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.

وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 05:13 PM

حرصًا منهما على المساهمة في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت

هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.

وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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