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وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.
وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 05:13 PM
حرصًا منهما على المساهمة في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآتهيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية
وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.
وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
، هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية ،
المصدر : الخليج 365
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