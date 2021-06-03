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تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.
جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.
وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 05:10 PM
باشرت 865 بلاغًا كيديًا.. وقامت بتصفية مستحقات 300 متوفى"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر
تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.
جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.
وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.
، "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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