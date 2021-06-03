- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.
ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.
وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 05:08 PM
ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي الكمامة بالشكل الصحيحوسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد
استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.
ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.
وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.
، وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.