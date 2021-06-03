، وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح

استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.

ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.

وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.