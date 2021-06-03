، "الخريجي" يبحث مع السفير الصيني بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.