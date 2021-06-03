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"الخريجي" يبحث مع السفير الصيني بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 04:41 PM

"الخريجي" يبحث مع السفير الصيني بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

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