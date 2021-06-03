محمد بن مسعود - الدمام - خلال ترؤسه اجتماعًا بحضور مدير عام المركز الوطني للفعاليات رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور مدير عام المركز الوطني للفعاليات المكلف المهندس فيصل بافرط. واستمع الأمير الفيصل خلال الاجتماع إلى شرح عن الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات.

كما استعرض الفيصل دور المركز في دعم المواسم التي تشهدها محافظات منطقة مكة المكرمة ودوره في إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها. 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 04:38 PM خلال ترؤسه اجتماعًا بحضور مدير عام المركز الوطني للفعاليات "الفيصل" يستعرض تطوير قطاع فعاليات المجالات الترفيهية بمكة "الفيصل" يستعرض تطوير قطاع فعاليات المجالات الترفيهية بمكة رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور مدير عام المركز الوطني للفعاليات المكلف المهندس فيصل بافرط. واستمع الأمير الفيصل خلال الاجتماع إلى شرح عن الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات.

كما استعرض الفيصل دور المركز في دعم المواسم التي تشهدها محافظات منطقة مكة المكرمة ودوره في إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها. الكلمات المفتاحية ، "الفيصل" يستعرض تطوير قطاع فعاليات المجالات الترفيهية بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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