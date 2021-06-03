شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عضو نيابة عامة سابق: تجمع "مشاهير سناب شات" مخالفة ويجب منعهم من الإعلانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المحامي وعضو النيابة العامة سابقا، ماجد الموزان، إن التجمع الذي قام به بعض مشاهير سناب شات مؤخرًا يعد مخالفة شرعية ونظامية.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن هؤلاء المشاهير اجتمعوا على مفسدة، وأغلبهم اشتهر بتقديم مواد تافهة.

وأضاف أنه يجب على هؤلاء المشاهير إظهار توبتهم، مضيفا أنهم لا يمثلون مجتمع المملكة، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات عليهم ومنعهم من الإعلانات.

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