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"سعود الطبية" لأصحاب الأمراض المزمنة: احذروا ضربة الشمس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، مرضى الضغط والسكري، من الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة؛ لعدم التعرض لضربة شمس.

وقالت "سعود الطبية" عبر حسابها في تويتر أنها تحذر المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرهما من الخروج من المنزل خلال ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تؤدي إلى تعرضهم لضربة الشمس.

ونصحت "سعود الطبية" بالإكثار من شرب الماء، وإرواء الجسم، وارتداء ملابس فاتحة، واستخدام مظلة، واقتناء مرطبات واقية لحماية الجلد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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