شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك فيصل تعلن نتائج القبول للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1443هـ، والتي تم القبول فيها وفقاً لما حددته الأقسام العلمية من شروط في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنها حققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة 80% في إطار عنايتها بتطوير برامج الدراسات العليا حيث بلغ عدد الدارسين فيها ما يقارب من 4000 طالب وطالبة، بزيادة في هذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج، وأكثر من 40% في مقاعد القبول.

من جانبه، أفاد عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام، أن عدم تأكيد قبول المتقدمين والمتقدمات للبرامج في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط، داعياً الجميع للاطلاع على نتائج الترشيح من خلال بوابة القبول للدراسات العليا

وأشار الدكتور الحمام، إلى أن العمادة ستطلق خلال الأيام المقبلة الإصدار الثاني لدليل التسجيل وسداد الرسوم؛ الذي يحتوي على شرح عدة خدمات تتضمن آلية سداد الرسوم، ورفع إيصال السداد، وتسجيل المقررات، والرسوم الدراسية للمستوى الأول، وتخفيض الرسوم، وغيرها.